Una festa in maschera per l'inaugurazione del nuovo spazio Enel di Rimini

Eventi

Rimini

| 16:12 - 17 Febbraio 2020

Nuovo Spazio Enel di Rimini di Via IV novembre 17.

Una festa di carnevale dedicata ai più piccoli con palloncini, trucca bimbi e zucchero filato per tutti. Così verrà inaugurato, mercoledì 19 febbraio, il nuovo Spazio Enel di Rimini di Via IV novembre 17.



Alle ore 11:30 della mattina è previsto il taglio del nastro, alla presenza dei rappresentanti di Enel e dell’azienda Speak Over, che gestisce il negozio coil suo team di professionisti altamente qualificati.



Dalle 16:00 in poi inizierà la festa dedicata ai bambini, che potranno venire vestiti in maschera per essere truccati da animatori professionisti e presi per la gola con zucchero filato e un buffet di carnevale offerto a tutti i partecipanti.



Al nuovo Spazio Enel Partner sarà possibile ricevere informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 13 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa. Lo Spazio Enel Partner sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15:00 alle 19 e il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13.