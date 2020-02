I suoi amici non lo vedono da giorni al bar e lanciano l'allarme, anziano trovato morto in casa

Cronaca

Cattolica

14:40 - 17 Febbraio 2020

Rinvenuto cadavere in casa, foto Amato Ballante.

Un uomo è stato trovato morto in casa nel centro di Cattolica. Il drammatico rinvenimento è avvenuto all'interno di un'abitazione in via Cesare Battisti. Si tratta di un 90enne il cui corpo è stato trovato privo di vita lunedì mattina 17 febbraio. Secondo le informazioni apprese, l'anziano, che abitava da solo, non si vedeva da qualche giorno al bar, e i suoi amici, insospettiti, hanno contattato le forze dell'ordine. Ricevuta la segnalazione, nella sua abitazione sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri e i vigili del fuoco.



I pompieri hanno aperto la porta di casa e sono entrati all'interno dell'appartamento. La scena che si sono trovati davanti è stata drammatica: l'uomo era privo di vita, riverso a terra, con una mano aggrappata a un armadio. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, intervenuti in ambulanza. I sanitani non hanno potuto far nulla che constatarne il decesso. Dagli accertamenti condotti risulta che si sia trattato di morte naturale indotta da un malore. Foto Amato Ballante.