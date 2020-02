Basket giovanile, Bellaria: la Under 15 batte Cesena di misura ed è terza da sola

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:34 - 17 Febbraio 2020

Un time out della Under 15.





Una vittoria e una sconfitta per le squadre giovanili del Bellaria Basket.



UNDER 18



Bellaria Basket - Junior Basket Ravenna 56-69



Contro la seconda in classifica Junior Basket Ravenna il Bellaria si deve arrendere. Ci sarebbe voluta la partita perfetta per piegare la squadra ospite, invece dopo metà gara in equilibrio, l’inerzia è passata nelle mani del Ravenna che ha punito qualche errore di troppo al tiro dei padroni di casa. Souih (15 punti) e Giorgetti (14) sugli scudi da una parte e Cattani e Manias dall'altra (22 e 11 punti). Prossimo match sabato 19 alle ore 19,30 a Cesenatico contro la Pol. Cesenatico 2000.



BELLARIA BASKET: Candelieri 5, Donati 9, Souihi 15, Gorini 14, Giorgetti 1, Limini 2, Canducci 2, Re 1, Maggioli 7. All. Ricciotti.



PARZIALI: 13-14, 16-18, 10-19, 17-18







UNDER 15



Cesena Basket 2005 – Bellaria Basket 40-42



Non finiscono di stupire i giovani della squadra Under 15 che collezionano un’altra vittoria nello scontro diretto contro il Cesena Basket 2005 guidato dall’ex Turroni: le due squadre erano appaiate al quarto posto. Un match tirato, a tratti nervoso, tanto che tre dei quattro parziali sono finiti in parità, solo nel secondo la squadra di Ricciotti ha chiuso un margine di due punti che sono diventati sette a 4’ dalla fine. Poi il recupero dei padroni di casa e il finale di marca Bellaria. Ottima prova del collettivo: in quattro a referto contro i sette del Cesena. Ora Bellaria è al terzo posto in solitudine. Prossimo match lunedì 24 in casa alle 17,45 contro i Titans San Marino.



Il tabellino



CESENA BASKET 2005: Cavallucci, Mazzocchi, Meloni, Casadei 4, Boudlade, Mancini 5, Spazzoli 4, Peron 2, Rotondo 4, Battistini 18, Marson 2, Pasini 2, Compaore. All. Turroni



BELLARIA BASKET: Lumini 14, Ricciotti 8, Bussi 9, Polanco 11, Raschi, Parini, D’Alessandro, Spazzoli, Semprini, Maestrello. All. Ricciotti.



ARBITRI: Betti-Bresciani



PARZIALI: 15-15, 11-13, 6-6, 8-8