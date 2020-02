Basket D, la Dany Riccione domina il derby con la Stella Rimiini (97-42)

Sport

Riccione

| 14:01 - 17 Febbraio 2020

La squadra della Dany Riccione.

E' un derby senza storia quello che va in scena alla palestra di via Forlimpopoli. La Dany Riccione domina in lungo e in largo contro la Stella Rimini (97-49) e torna al successo dopo due stop consecutivi, mantenendo intatte le proprie chance nella corsa ai playoff.

Di fatto il derby dura un quarto perché nei primi 10 minuti gli ospiti riescono a tenere testa ai Dolphins chiudendo sotto di due punti un periodo caratterizzato dall’equilibrio. Ma è il secondo quarto a cambiare completamente volto alla partita.

I biancazzurri alzano nettamente il ritmo, trascinati da un Alessio Mazzotti letteralmente incontenibile, e il crescendo rossiniano dei ragazzi di coach Maurizio Ferro porta a un parziale clamoroso di 32-7 che fissa il punteggio sul 52-25 all’intervallo lungo. Uno strappo impossibile da ricucire per la Stella Rimini ed anzi nel secondo tempo la forbice si allarga ancora di più perché Riccione ha voglia di giocare e spingere fino alla fine, tanto che lo scarto al 40’ dice +48. Mazzotti chiude con 25 punti frutto di una prova eccellente al tiro (6/9 da due, 3/6 da tre) ma anche di 6 rimbalzi e 4 recuperi, Bomba (18 punti) prende 10 rimbalzi e strappa 7 palloni ai cugini, Marco Amadori bombarda dalla lunga (5/10), Zanotti domina sotto le plance (12 rimbalzi) in una serata in cui coach Ferro lascia capitan De Martin in panchina per 40 minuti.

Insomma una prova corale di alto livello (56% da due, 41% da tre) che riporta grande fiducia nell’ambiente Dany alla vigilia di un altro scontro diretto importantissimo. Sabato (ore 18,30) i Dolphins sono infatti attesi dalla dura trasferta sul parquet del Grifo Imola, seconda forza del girone.



Il tabellino



DANY DOLPHINS RICCIONE-POL. STELLA RIMINI 97-49



DANY RICCIONE: Zangheri 4, Amadori Mi. 2, Bomba 18, Amadori Ma. 21, Zanotti 7, Gardini 6, Brattoli 9, De Martin ne, Mazzotti 25, Stefani 5. All. Ferro

POL. STELLA: Coralli 2, Lonfrenini 2, Pinto 4, Del Turco 16, Distante 2, Insero, Naccari 13, Pulvirenti 8, Pari, Quartulli 2, Grandi. All. Casoli

ARBITRI: Landi di Bologna e Denti di Reggio Emilia

Parziali: 20-18, 52-25, 72-40