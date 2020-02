Danneggiamento e furti, sei denunciati dai Carabinieri di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 17 Febbraio 2020

Completamente ubriaco aveva danneggiato un gazebo dell'area di servizio Repsol in via Jano Planco a Rimini. Un molisano originario di Campobasso è stato rintracciato in stazione a Rimini dai Carabinieri. E' stato denunciato per danneggiamento.



Un 37enne riminese e un 25enne originario del Gambia sono stati beccati in due diversi momenti per il furto di due biciclette: una in stazione a Rimini, l'altra in una strada centrale di Santarcangelo.



Tre persone, un peruviano e un tunisino 41enni e un algerino 52enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati fermati e controllati dai Carabinieri. Sono risultati privi del permesso di soggiorno e quindi denunciati.