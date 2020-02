La faccia sulla patente non è la sua, Carabinieri di Rimini arrestano 21enne

Cronaca

Rimini

| 12:55 - 17 Febbraio 2020

Fermato dai Carabinieri mostra una patente che non è sua, arrestato a Rimini. Sabato mattina i militari hanno arrestato un 21enne albanese già noto alle Forze dell'Ordine. Deve rispondere di false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato notato in via Flaminia dopo che aveva cambiato velocemente direzione alla vista dei militari. I Carabinieri lo hanno così fermato e controllato. La foto sul documento mostrato da parte del 21enne mostrava un altro viso, anche se molto simile a quello dell'arrestato. Portato in caserma per gli accertamenti, è risultato che la patente apparteneva ad un'altra persona che ne aveva denunciato la scomparsa tre mesi fa. Il 21enne è stato poi identificato tramite fotosegnalamento. Processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato ed il giovane è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa.