Rimini, nuovi appuntamenti con Cia Romagna per gli associati

Attualità

Rimini

| 12:42 - 17 Febbraio 2020

Ripartono gli incontri di Cia Romagna con gli associati. Una serie di appuntamenti che vedono tecnici e dirigenti muoversi in diversi luoghi del territorio romagnolo per fare il punto coi soci su varie situazioni e tematiche di attualità, oltre che per presentare l'attività dell'organizzazione. Sono quattro le assemblee serali “La Cia incontra gli associati”, tutte con inizio alle ore 20.30, programmate nel territorio della provincia di Rimini: la prima mercoledì 19 febbraio a Savignano nella sala Galeffi in piazza Borghesi, per proseguire giovedì 20 febbraio a Coriano a Teatro Corte, sala Isotta; lunedì 24 febbraio a Santarcangelo nella sala biblioteca Baldini in via Pascoli, e martedì 25 febbraio a Novafeltria nella sede Cia-Romagna in pizza Bramante.

Sarà presentato il nuovo direttore di Cia Romagna Mirco Bagnari, e fra gli argomenti trattati ci saranno: credito, opportunità e convenzioni per i soci Cia Romagna; modifica della Legge 157; danni da Cimice Asiatica; progetto di Cia “Il Paese che vogliamo” ed altri temi di interesse per il mondo agricolo. Con il percorso "La Cia incontra gli associati" l'obiettivo di essere coi soci e vicino ai soci nel quotidiano, coi servizi erogati da Cia Romagna alle imprese e alle persone, si amplia ogni anno. Partendo da ciò che l'imprenditore agricolo vive ogni giorno, lo scopo è quello di stimolare il confronto e condividere impegni e questioni che la rappresentanza porta ai vari tavoli di discussione e nelle altre sedi appropriate.