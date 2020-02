Cattolica, Clarice Assad e Fabrizio Bosso in scena al Salone Snaporaz

Eventi

Cattolica

| 12:39 - 17 Febbraio 2020

Clarice Assad.

La musica torna protagonista della stagione teatrale di Cattolica sul palco del Salone Snaporaz dove giovedì 20 febbraio (inizio ore 21,15) si incontreranno la voce e il pianoforte della versatile artista jazz brasiliana Clarice Assad e la tromba del famoso musicista italiano Fabrizio Bosso, uniti in un progetto di Ater Fondazione. Un concerto inedito all’insegna del jazz e della world music che unisce due grandi artisti del panorama musicale internazionale.



Originaria di Rio de Janeiro, Clarice è figlia di Sergio Assad, uno dei più noti chitarristi e compositori odierni; si è esibita professionalmente sin dall’età di sette anni, presentando opere in Europa, Sud America, Stati Uniti e Giappone. Artista versatile, è un’apprezzata pianista, produttrice e musicista jazz con un prezioso talento per l’improvvisazione scat. Le sue creazioni sono caratterizzate da un’ampia varietà di stili: canta in portoghese, francese, italiano e inglese e cerca di utilizzare la voce come strumento, creando una vasta gamma di tecniche innovative.



Ad affiancarla in questo concerto Fabrizio Bosso, trombettista torinese di straordinario talento e presenza costante e instancabile del panorama jazzistico italiano. Ha studiato a Torino e Washington DC, nel corso della sua carriera ha avuto numerose collaborazioni come Paolo Fresu, Randy Becker, Nino Rota e Renato Zero..







La prevendita dei biglietti è disponibile presso la biglietteria del Teatro della Regina e sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita). La biglietteria è aperta presso il Teatro della Regina il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00; nel giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 20 presso il Salone Snaporaz. Per informazioni contattare il numero 0541/966636, attivo negli orari di biglietteria.



Inizio spettacolo ore 21.15.