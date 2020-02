San Marino, lo scrittore riminese Michele Marziani presenta il suo ultimo romanzo

Eventi

17 Febbraio 2020

Michele Marziani.

Prosegue il tour di presentazioni dell’ultimo romanzo di Michele Marziani, “Lo sciamano delle Alpi” (Bottega Errante Edizioni). Lo scrittore riminese sarà a San Marino martedì 18 febbraio alle 21 al Treesessanta, in dialogo con Massimo Rastelli.

Protagonista de “Lo sciamano delle Alpi” è Adrasto Beltrami, che vive da eremita nelle valli piemontesi dell’Ossola. Per un progetto di investimento che deve essere approvato da tutta la famiglia, i fratelli di Adrasto intraprendono una rocambolesca ricerca che li riporterà tra gli alpeggi e i boschi della loro infanzia. Il romanzo, oltre a essere una storia “di famiglia”, allarga lo sguardo alla malattia e alle cure non convenzionali, e riscopre un tassello di storia dimenticata, quello delle antiche miniere d’oro dell’Ossola, chiuse nel Dopoguerra.







Michele Marziani è nato nel 1962 a Rimini e da alcuni anni vive in alta Valsesia. Tra le sue ultime pubblicazioni, il memoir filosofico “Il suono della solitudine” (Ediciclo) e il romanzo “La figlia del partigiano O’Connor” (Clichy).