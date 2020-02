Giovanili Marignanese, ottimi pareggi esterni per Allievi e Giovanissimi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:53 - 17 Febbraio 2020

I pulcini 2010 delle giovanili Marignanese.

Nel weekend che ha confermato Marignanese in vetta al campionato di Eccellenza sono scese in campo sette squadre del settore giovanile gialloblu.



Sabato pomeriggio amaro per la Juniores caduta in casa con il quotato San Marino secondo in classifica che non ha lasciato scampo ai ragazzi di Girolomoni: 1-4 il risultato finale.

Buon pareggio esterno invece per gli Allievi che hanno impattato 1-1 nella trasferta riccionese con il San Lorenzo; per la band di Bacchini a segno Buonavoglia.



Prosegue la serie positiva dei Giovanissimi 2005 di Romani/Tonelli con il pareggio esterno sul campo del Verucchio: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Lorenzi e Magi.

Niente da fare invece per l’altra squadra Giovanissimi che nonostante un’ottima prova non è riuscita a avere la meglio dell’Igea Marina: 2-1 in favore degli ospiti il risultato al termine del match (per i giovani di Ballarini a segno Scrillati).



Sabato pomeriggio bella partita per gli Esordienti 2007 di Tamagnini che hanno ospitato il Rimini United (formula fair play da 3 tempi); divertimento e tanti gol anche per i Primi Calci 2012 in campo con gli amici dell’Asar e per i Pulcini 2010 con la Fya Riccione.