Beha brewing company medaglia di bronzo al Beer attraction con la sua blanche Kermesse

Attualità

Rimini

| 09:47 - 17 Febbraio 2020

Manuel Celli ritira il premio per la sua birra Beha al Beer attraction di Rimini.

Nella sua prima apparizione al Beer&Food attraction in corso alla fiera di Rimini, il birrificio agricolo artigianale "Beha brewing company" nato da pochi mesi sulle prime colline di Rimini con cinque diversi tipi di birre, ha ottenuto il terzo posto con la sua blanche Kermesse per la categoria "birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga” nell'ambito dei premiati per le birre dell'anno 2020, conferimento organizzato da Unionbirrai. La premiazione si è svolta sabato 15 febbraio, ha visto partecipi oltre 2145 birre iscritte da oltre 302 birrifici, in gara per 42 categorie stilistiche, giudicate alla cieca da una giuria di esperti provenienti da tutto il mondo.



Un grande motivo di orgoglio per il titolare Manuel Celli, che è salito sul palco per ritirare il premio assieme al mastro birraio Stefano Occhi e al resto del team. Per assaggiare la birra vincitrice si può far visita al birrificio o gustarla all’interno del brewpub Baldoria, aperto tutte le sere dalle 18:30.