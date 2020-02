Aido, nasce il gruppo intercomunale dell'Alta Valmarecchia, assemblea sabato a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 07:05 - 17 Febbraio 2020

Nasce il comitato intercomunale di Aido.

Sabato 22 febbraio, presso la Sala del Consiglio del Comune di Novafeltria, è convocata l’Assemblea per la Costituzione del Gruppo Intercomunale A.I.D.O. dell’Alta Valmarecchia, che raccoglierà gli iscritti all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo e Talamello.



“Si tratta di un momento fondamentale per la vita democratica della nostra Associazione e per la nostra missione” dice Riccardo Arpaia, Presidente Provinciale A.I.D.O. - Il Gruppo Intercomunale consentirà di programmare meglio e con maggiore efficacia le iniziative di promozione della Cultura del Dono nei territori del Montefeltro e potrà nominare i propri delegati all’Assemblea Elettiva Provinciale e proporre proprie candidature nel Direttivo Provinciale A.I.D.O.”.



Un nuovo passo di A.I.D.O per dare la possibilità a tutti i soci della provincia, oltre 7.000, di esprimere le istanze del proprio territorio. Ai sensi dello Statuto A.I.D.O., infatti, un membro del Direttivo Intercomunale entrerà di diritto nel pari organismo della struttura provinciale.



“Diffondere la cultura sul territorio è l'impegno fondamentale per la nostra Associazione - ha detto ancora il Presidente Provinciale - Dobbiamo abbattere tanti tabù e tante false convinzioni a partire da quella, recentemente rilanciata, del principio del 'Silenzio Assenso' che in Italia non è attuato. Per ottenere un consenso libero e informato è necessario essere nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, nelle caserme, nei luoghi di aggregazione sociale".



L'appuntamento, per tutti i simpatizzanti e gli iscritti dell'Associazione, è per sabato 22 febbraio 2020, alle ore 16, presso la Sala Del Consiglio Comunale di Novafeltria, in piazza Vittorio Emanuele.



Per informazioni: Riccardo Arpaia (Presidente Provinciale A.I.D.O. Rimini) 338 10 23 394