Sport

Repubblica San Marino

| 07:01 - 17 Febbraio 2020

Myles Nazem Amine.

Campionati Europei di Lotta, anche San Marino sul podio. Il lottatore è il 23enne del Michigan Myles Nazem Amine, atleta di mamma sammarinese che l'anno scorso fu portabandiera ai Giochi Europei di Minsk. Domenica ha perso per 4-0 la finale europea degli 86 kg contro il russo Artur Naifonov, mettendosi quindi al collo l'argento. Amine si è già qualificato per i Giochi di Tokyo 2020 e ha un fratello, Malik, che gareggia anche lui per San Marino.