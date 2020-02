Rimini, circa 600 partecipanti alla prima BeAsta 2020 alle Befane

Attualità

Rimini

| 06:54 - 17 Febbraio 2020

Be Asta prima edizione.

Gioco, divertimento e tanti premi portati a casa. Sono stati circa 600 i partecipanti complessivi alle tre sessioni della prima Be Asta 2020, l'evento promosso da Le Befane Shopping Centre e dedicato ai possessori di Be-Fan Card, che ha alzato il sipario domenica 16 febbraio 2020. In piazza Zara, i partecipanti si sono accomodati durante la giornata (tre le sessioni: alle 11, alle 15.30, alle 18) per contendersi, a suon di rilanci, gli 'oggetti del desiderio' che il Centro Commerciale aveva messo in palio.



Un momento vissuto con passione e trasporto da tutti i partecipanti che, grazie alla propria fidelity card, hanno battagliato trasformando gli scontrini dei propri acquisti in punti caricati sulla Be-Fan Card e poi 'spesi' per nelle aste coordinate dalla simpatia del battitore, Damiano Gagliani.



Tra i prodotti andati all'asta ricordiamo: trolley Carpisa (1100 punti), Gift Card da 20, 50 (3700 punti), 100 (10700 punti) e 200 (11570 punti) Euro, ciondoli Pandora (1100 punti), tracolla Guess (3700 punti), ricariche telefoniche da 10 Euro, 3 Tv Led (5000, 6000 e 6200 punti), zainetto e borsa Liu-Jo (5500 punti), tablet Lenovo (4000 punti), bracciale Svarowski (2600 punti), borsa Versace Jeans (4200 punti), 2 smartphone LG (3100 e 3400 punti), completo lenzuola 2P (2700 punti) e shopping bag Armani.



E per chi è rimasto a bocca asciutta, appuntamento per le prossime Be Asta 2020: 13 settembre, 21 novembre 2020.



Il regolamento completo è a disposizione presso l’InfoPoint de Le Befane Shopping Centre oltre che sul sito www.befancard.it.

Chi non avesse ancora Be-Fan Card, può richiederla subito gratuitamente presso l’InfoPoint.