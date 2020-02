Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera travolta a domicilio nel derby col Faenza: 0-3

Sport

Rimini

| 20:55 - 16 Febbraio 2020

L'Emanuel Riviera Volley.





Seconda pesante sconfitta consecutiva per l'Emanuel Riviera Volley, questa volta a domicilio contro la Fenix Faenza per 0-3. La squadra di coach Caliendo, che ha perso Rubini e Balducci, le due star della squadra, accasatosi altrove, ha perso anche il primato proprio a vantaggio della copa Faenza-Forlì (34 punti) mentre alle spalle c’è la Panamiele Bologna (30 punti). Da segnalare che tra le riminesi nessuna giocatrice è andata in doppia cifra, due invece nelle file del club manfredo. Nel prossimo turno la formazione riminese sarà di scena sul parquet del fanalino di coda Calanca Persiceto Bologna (7 punti): l'occasione per rilanciarsi



Il tabellino

Emanuel Rimini – Fenix Faenza 0-3

RIMINI: Morolli 1, Benvenuti 6, Orsi 7, Catalano 1, Leonardi 9, Ricci 9, Fiscaletti 3, Ubini, Semprini, Ariano, Morolli (L1), Jelenkovic (L2), D'Emilio, Benvenuti ne. All.: Caliendo

FAENZA: Tomat 11, Casini 17, Melandri 1, Alberti 6, Gorini 1, Guardigli E. 1, Guardigli L. 6, Grillini 7, Emiliani ne, Baravelli 1, Maines, Galetti (L), Martelli (L). All.: Serattini.

PARZIALI: 20-25; 19-25; 24-26