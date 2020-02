Basket B, a Fabriano Albergatore Pro nella ripresa alza bandiera bianca: 86-72

| 20:31 - 16 Febbraio 2020

Dopo undici vittorie di fila si interrompe la striscia positiva di Albergarore Pro Rimini. La squadra di Massimo Bernardi, con circa 200 tifosi al seguito, è stata battuta in casa della capolista Fabriano per 86-72. La prima parte di gara è stata di marca biancorossa: 20-21 il primo quarto, 39-47 all’intervallo. Alla ripresa Fabriano è salita in cattedra con un devastante 25-7 (64-54) che messo le mani sulla partita chiusa poi con uno scarto di 14 punti.

Rimini (32 punti) è al terzo posto alle spalle della coppia Fabriano (36) e Cento (34) che è caduta a sua volta a Cesena contro i Tigers (78-74).



Il tabellino

Ristopro Fabriano - Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini 86-72



Ristopro Fabriano: Daniele Merletto 22 (1/1, 6/8), Todor Radonjic 20 (3/6, 3/4), Luca Garri 14 (6/9, 0/2), Francesco Paolin 9 (2/2, 0/3), Niccolò Petrucci 8 (2/2, 1/9), Edoardo Fontana 4 (2/5, 0/1), Francesco Fratto 4 (2/4, 0/1), Gianluca Cicconcelli 3 (0/0, 1/1), Maurizio Del testa 2 (1/1, 0/3), Luigi Cianci 0 (0/0, 0/0), Leonardo Cola 0 (0/0, 0/0), Leonardo Pacini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Todor Radonjic 9) - Assist: 16 (Daniele Merletto 6)



Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini: Tommaso Rinaldi 15 (6/11, 0/2), Alexander Simoncelli 14 (2/5, 2/8), Francesco Bedetti 12 (1/2, 2/6), Luca Bedetti 11 (5/8, 0/0), Giorgio Broglia 11 (3/8, 1/1), Eugenio Rivali 4 (2/3, 0/2), Niccolò Moffa 3 (0/2, 1/3), Yuri Ramilli 2 (1/1, 0/0), Luca Pesaresi 0 (0/0, 0/2), Matteo Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Vandi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 26 10 + 16 (Tommaso Rinaldi 7) - Assist: 8 (Alexander Simoncelli, Eugenio Rivali 3)



PARZIALI: 20-21, 19-26, 25-7, 22-18