Calcio D: esordio con sconfitta per Mastronicola, Savignanese battuta 3-0 dal Calvina

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:14 - 16 Febbraio 2020

Marco Brighi impegnato nella sfida con il Calvina.

Calvina - Savignanese 3-0

: Sellitto, Turlini, Zanolla, Cazzamalli (88' Pellegrini), Ruffini, Sorbo, Crema (64' Boreggio), Delcarro (80' Bittaye), Valenti (90' Brunelli), Bracaletti, Mauri (80' Boldrini).A disp: Ravelli, Chiari, Baronio, Meduri.All. Florindo.Pazzini, Cola, Gabrielli, Brighi, Peluso (57' Tamagnini), Jassey (50' Guidi), Giacobbi (83' Mantovani), Manuzzi F. (83' Pierfederici), Bernardi, Manuzzi R. (50' Scarponi), Turci.A disp: Mordenti, Lombardi, Rossi, Spighi.All. Mastronicola.: Burlando di Genova (Assistenti: Ciacia di Palermo e Vitaggio di Trapani).28' Valenti, 66' Mauri, 69' Delcarroammoniti Gabrielli, Jassey.Non arrivano punti al debutto per mister Mastronicola, con la Savignanese sconfitta 3-0 in casa del Calvina. Buon inizio dei gialloblu, con occasioni per Peluso e Cola. Ancora Savignanese pericolosa con Jassey, ben servito da Riccardo Manuzzi. Al 28' Calvina in vantaggio con Valenti e nel finale di tempo è Crema a impegnare due volte il portiere Pazzini. A inizio ripresa il Calvina spinge alla ricerca del gol del raddoppio, con Valenti che di testa non sfrutta una buona opportunità. La Savignanese risponde con un contropiede non finalizzato da Scarponi. Al 66' Mauri chiude definitivamente la contesa, mentre Delcarro arrotonda ulteriormente in risultato.