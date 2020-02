Calcio Promozione. Sant'Ermete, torna la vittoria a Gatteo (0-1). Torconca vola al secondo posto

Sport

Rimini

| 17:41 - 16 Febbraio 2020

Rosa del Sant'Ermete 2019 2020.

Cervia - Torconca 1-2



CERVIA: Ricci, Ceccarelli, Kalac, Garagnani (40'st Candoli), Braschi, Calandra, Godoli (25'st Panfili), Romagnoli (15'st Fantini F.), Brando, Corzani (33'st Merli), Alberani.

In panchina: Moretti, Fantini G., Lazzerini, Briganti.

All. Molducci.

TORCONCA: Hysa, Guenci (33'st Tombari), Di Addario, Casoli, Musabelliu, Franciosi, Mani, Ferrani (28'st Harrach), Pasolini, Brighi (37'st De Lilla), Ortolani (20'st Renzoni).

In panchina: Averhoff, Crescentini, Zavatta, Fontana.

All. Vergoni.



ARBITRO: Moschella di Bologna (Assistenti: Piro e De Gaetano di Parma).

RETI: 25'pt Pasolini, 41'pt Ferrani, 34'st Fantini.

NOTE: ammoniti Di Addario, Musabelliu.





Gatteo - S.Ermete 0-1



GATTEO: Castagnoli, Guidi (25'st Toromani), Moscotti (1'st Consalvo), Gobbi (40'st De Martino), Muccioli (1'st Coly), Pouyé, Comuniello, Niang Mor (1'st Giunchi), Ndiaye, Camillini, Fancellu.

In panchina: Niang, Fiori, Siuni, Fabbi.

All. Giorgini.

S.ERMETE: Rossi, De Paoli (26'st Bellanti), Castiglioni, Contadini, Tosi Brandi, Zavattini, Qatja (44'st Contarini), Fuchi, Molari (46'st Mancini), Vukaj, Marcaccio (10'st Bua).

In panchina: Montalbano, Amadei, Genghini, Bonifazi, Galassi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna (Assistenti: Venditti di Bologna e Moretti di Ravenna).

RETI: 5'pt Molari.

NOTE: espulsi 24'st Fancellu, 31'st Pouyé.





Faenza - Pietracuta 2-0



FAENZA: Ravagli, F. Lanzoni, N. Albonetti, Gabrielli, Errani (33’ st Bertoni), Manaresi, Montemaggi, Missiroli, Cisterni (13’ st Chiarini), G. Lanzoni (22’ st A. Albonetti), Pioppo (35’ st Ferraresi).

In panchina: Tassinari, Karaj, M. Galatanu, P. Lanzoni, A.Galatanu.

All. Moregola.

PIETRACUTA: Leardini, Fe. Fabbri, Mularoni, Evaristi (40’ st M. Alessandrini), Lessi (9’ pt El Haloui), A.Tomassini, Tadzhybayev (16’st F.R.Tomassini), Fr. Fabbri (46’st Faeti), Fratti, Bruma, D. Fabbri (16’ st Golinucci).

A disp. Balducci, Cesarini, Gentili, Satalino.

All. Fregnani.



ARBITRO: Benini di Forlì (Assistenti: Bissoni e Topo di Cesena).

RETI: 6'pt Pioppo, 16'pt Lanzoni G.

NOTE: ammoniti Errani, Cisterni, Montemaggi, El Haloui, A. Tomassini, D. Fabbri, F. Fabbri.

La cronaca completa





Vis Misano - Novafeltria 1-1



VIS MISANO: Sacchi, Politi, Imola, Mercuri (43'st Laro), Lepri, Antonietti, Muccioli (40'st Russo), Sbardella (37'st Torreggiani), Stella (27'st Benedetti), Serafini, Paci (21'st Pratelli).

In panchina: D'Orsi, Reynoso, Mussoni, Pironi.

All. Bucci.

NOVAFELTRIA: Romani, Bindi (24'st Giovagnoli), Mahmutaj, Gori P., Bravaccini, Taioli, Mezgour (46'st Lunadei), Piva, Luzzi, Balducci (28'st Crociani M.), Sartini.

In panchina: Cappella, Hysa, Gori M., Kouassi, Bisacchi.

All. Fabiani.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna (Assistenti: Sapigni e Corbelli di Rimini).

RETI: 11'pt Politi rig., 28'pt Mezgour rig.

NOTE: espulsi Lepri, Laro e Bucci (all.); ammoniti Mahmutaj, Politi, Mercuri, Piva, Antonietti. Angoli: 4-4. Recupero 3'+7'.

​​​​​​​La cronaca completa





Bellaria Igea Marina - Reno 2-1



BELLARIA: Forastieri, Galassi, Venturi, Valentini (1'st Marchini), Alvisi, Pruccoli (16'st Pasolini), Bellavista, Facondini, Righini (16'st Loi), Zanni, Paganelli.

In panchina: Mignani, Fusi, Foschi, Ceccarelli, Vivo.

All. Fusi.

RENO: Casadei, Giorgini (41'st Fancello), Acquaviva, Frati (16'st Xeca), Baldi, Rava, Scoglio, Acunzo (32'st Calderoni), Sow, Taddei, Bandini.

In panchina: Stella, Melandri, Bottini, Antoneli, Zennaro, Carioli.

All. Ragazzini.



ARBITRO: Rossi di Cesena (assistenti: Giacomoni di Cesena e Polzoni di Imola).

RETI: 41'pt Giorgini, 23'st Marchini, 36'st Zanni.

NOTE: espulso Aruci dalla panchina, ammoniti Alvisi, Galassi, Sow, Xeca. Recupero: 2'+4'.

La cronaca completa



CLASSIFICA: Russi (49 punti); Torconca (45), Faenza (44), S.Pietro in Vincoli (43), Vis Misano (42); Pietracuta (40), Sparta Castel Bolognese (37), Sampierana (34), Reno (32), Cervia e Gatteo (30), Bellaria Igea Marina (29); Due Emme (23), Gambettola (22), Novafeltria (21), Bagnacavallo (18); Sant'Ermete (16), Fosso Ghiaia (12).