Protesta "alternativa" degli abitanti di via De André: tagliano le erbacce

Attualità

Rimini

| 13:38 - 16 Febbraio 2020

Le foto inviateci dai cittadini di via De André.

Proseguono le attività di sensibilizzazione e di protesta promosse dai cittadini residenti in via Fabrizio De Andrè a Rimini: "Ieri gli abitanti di via Fabrizio de André hanno manifestato per sensibilizzare opinione pubblica ed amministrazione comunale, sui gravi problemi di sicurezza e degrado in cui versa il quartiere, in attesa da ormai 10 della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Gli stessi cittadini, questa mattina si sono rimboccati le maniche ed hanno attuato una forma di protesta alternativa, provvedendo essi, stessi e con i propri mezzi, a tagliare le erbacce e pulire gli spazi comuni.

Speriamo che questo possa contribuire a scuotere le coscienze dei nostri amministratori".