Inverno mite e povero di precipitazioni. Veloce peggioramento atteso per mercoledì 19 febbraio

12:54 - 16 Febbraio 2020

Il bollettino meteo per i giorni 17-19 febbraio.

Un inverno dalle temperature miti e scarso di precipitazioni, non solo nevose. Secondo quanto riportato da Centro Meteo Emilia Romagna, dal 1 gennaio al 14 febbraio su Rimini sono scesi solo 8 mm di pioggia, 66 in meno rispetto alla media del periodo. "La costante presenza di forti correnti zonali ha determinato il dominio pressochè incontrastato dell’Alta Pressione sull’Emilia-Romagna, la quale ha tenuto a debita distanza le perturbazioni atlantiche cariche di instabilità", si legge nell'ultimo editoriale pubblicato sul sito.

I fronti perturbati che hanno interessato il nostro territorio sono stati quelli del 17-18 gennaio e del 24-25 gennaio: "Poi il nulla, verrebbe da dire: perchè il mese di Febbraio, ad eccezione del fronte di rovesci transitato nella notte del 14, non ha sortito alcun fenomeno piovoso o nevoso in Emilia-Romagna". All'orizzonte, per la prossima settimana, è atteso un veloce peggioramento mercoledì, con un lieve calo termico.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 16/02/2020 ore 6:30





Lunedì 17 Febbraio 2020





Martedì 18 Febbraio 2020





Mercoledì 19 Febbraio 2020



Poco nuvoloso nella prima parte di giornata, con nubi in aumento tra pomeriggio e serata, a rendere il cielo nuvoloso o molto nuvoloso.assenti.in aumento, minime comprese tra +4°C e +6°C, massime comprese tra +15°C e +17°C.deboli dai quadranti meridionali.da calmo a poco mosso.molto alta.Molto nuvoloso o coperto.assenti.in aumento nei valori minimi, compresi tra +8°C e +10°C, in diminuzione nei valori massimi, compresi tra +12°C e +14°C.deboli dai quadranti occidentali.calmo.molto alta. Stato del cielo: Coperto.media probabilità (50-60%) di rovesci nella seconda parte di giornata in veloce esaurimento entro le ore serali.in diminuzione, minime comprese tra +7°C e +9°C, massime comprese tra +10°C e +13°C.deboli da Nord-Ovest.poco mosso.medio/alta.La settimana proseguirà all'insegna di condizioni maggiormente stabili con ampie schiarite da Giovedì 20 Febbraio. Temperature in flessione, con rientro attorno alla media del periodo.