VIDEO Ferito con una motosega alla gamba mentre taglia legna, è grave

Cronaca

Saludecio

| 12:21 - 16 Febbraio 2020

Un 59enne è rimasto gravemente ferito ad una gamba, mentre utilizzava la motosega per tagliare la legna, nel suo terreno dietro casa. L'episodio è avvenuto intorno alle 11, nella frazione Sant'Ansovino di Saludecio nel riminese. Soccorso dal 118, il ferito è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cesena, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto ad intervento chirurgico. Dopo essersi ferito, l'agricoltore è riuscito a dare l'allarme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.