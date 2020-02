Tifo violento: scontri prima della partita Rimini Modena, identificati in tre

| 11:26 - 16 Febbraio 2020

Scontri prima della partita Rimini Modena di sabato pomeriggio tra i supporter delle due squadre. Sono stati identificati tre modenesi, ma la polizia ha prelevato le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità degli altri coinvolti. Lo riporta il Corriere di Romagna. Secondo quanto ricostruito i due schieramenti si sarebbero affrontati in via Flaminia Conca, nei pressi di un bar frequentato dai tifosi del Rimini. Immediato è stato l’intervento delle Volanti all’arrivo delle quali erano tutti fuggiti, lasciando a terra aste, cinghie e bastoni. Tuttavia tre di loro, tifosi modenesi, sono stati intercettati poco distante, nei pressi delle loro auto. Identificati in questura, hanno raccontato di essere stati assaliti, ma gli agenti non credono all’ipotesi dell’agguato: forse i due gruppi si erano dati appuntamento appositamente per sfidarsi.