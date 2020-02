Riccione, vende mobili in nero per circa cinque milione di euro: scatta il sequestro dei beni per un 60enne Sequestrati a scopo preventivo disponibilità finanziarie e beni per un milione e mezzo di euro

Cronaca Riccione | 11:01 - 16 Febbraio 2020 Guardia di Finanza. Al termine di articolate attività di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad un provvedimento di sequestro preventivo “per equivalente” emesso dal GIP del Tribunale di Pistoia, individuando e sottoponendo a sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa un milione e mezzo di euro nei confronti di un sessantenne, residente a Riccione, legale rappresentante di una società operante nel settore del commercio di mobili.