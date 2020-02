Volley B maschile, Titan Services cade a Portomaggiore 3-0

Sport

Repubblica San Marino

| 09:31 - 16 Febbraio 2020

Il palleggiatore Marco Rondelli.

Come ampiamente da pronostico, la Titan Services esce sconfitta dal palasport di Portomaggiore contro l’imbattuta capoclassifica del girone per 3-0.

“Abbiamo giocato bene il primo set, reggendo il confronto quasi fino alla fine – racconta coach Stefano Mascetti nel dopo gara. – Invece, nel secondo parziale non siamo proprio esistiti. Nel terzo, siamo sempre rimasti in scia e, approfittando di un buon turno in battuta del palleggiatore Rondelli, siamo riusciti ad agganciarli sul 24 pari. Peccato aver perso il set ai vantaggi ma dobbiamo ammettere che Portomaggiore è molto più forte di noi. Comunque, credo che anche questa partita ci tornerà molto utile per il prosieguo del campionato”.



Il tabellino



PORTOMAGGIORE. Bergantino 7, Felloni 1, Pirazzoli 1, Vanini 4, Reina 3, Ingrosso 6, Lopresti 1, Ferraro (L), Ferrari 3, Cardia 6, Tosatto 15, Quarta 7. Ace 11. Muri punto 10. All. Simone Cruciani.



TITAN SERVICES. Kiva 10, Rondelli, Bernardi 1, Rizzi (L1), Benvenuti (L2), Mondaini 3, Oliva 3, Cicconi, Lazzarini 11, Zonzini 2. N.E.: Farinelli. Ace 3. Muri punto 3. All. Stefano Mascetti.

PARZIALI: 25-19, 25-11, 25-24





Serie B maschile. SAMA Portomaggiore – Titan Services 3 a 0 (19, 11, 24). Arbitri: Alberto Avanzolini (1°) e Vieri Santin (2°).



PROSSIMO TURNO (16^ giornata). Sabato 22 febbraio ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Zephyr Santo Stefano Magra.