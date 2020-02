Basket C Silver, Bellaria espugna Casalecchio con una ripresa da urlo: 60-71

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:13 - 16 Febbraio 2020

Una fase di gioco.



Il Bellaria Basket espugna il parquet di Casalecchio grazie ad un secondo tempo in cui ha alzato l’ intensità difensiva recuperando palloni, migliorando la percentuale al tiro e concedendo meno rimbalzi mentre gli avversari smarrivano la via del canestro come dimostrano i parziali dei quarti: Casalecchio ha segnato nelle quattro frazioni 22, 18, 12 e 8 punti.

Al pronti via i padroni di casa entrano subito in partita e martellano il canestro bellariese con buone percentuali, anche da tre punti (5 bombe di cui tre di Lelli) arrivando anche al +8 (20-12). Il Bellaria è impreciso anche dalla lunetta (18/26). Stessa musica nel secondo parziale quando il vantaggio dei bolognesi arriva al +9 (31-22), un gap che i romagnoli riescono a ricucire fino al 36-33 con due liberi di Giovanardi, con Ferrari il miglior marcatore (8 punti ciascuno) della formazione di Maghelli. All’intervallo si va sul 40-35 e la partita è tutta da giocare.

Nella seconda parte di gara il Bellaria mette la freccia dopo 3’30” con Foiera (40-43) il quale poco dopo sgancia due bombe mentre Rossi (solo tre punti, a secco nella ripresa) commette il quarto fallo; tuttavia Mazzotti e compagni non prendono il largo e trovano con Montanari (buona la sua partita) il canestro del +4 (51-55) sul finire del terzo quarto che si chiude sul 52-55. Le prime battute dell’ultimo quarto mettono l’inerzia del match nelle mani del Bellaria che stringe i bulloni della difesa e in attacco trova in Foiera un punto di riferimento non solo dall’arco. Casalecchio non vede più il canestro se non a giochi fatti mentre la squadra di Maghelli piazza un break di 16-0 in cui mette lo zampino anche Cruz che praticamente chiude i giochi (52-71). L’8-0 degli ultimi due minuti rientra nell’accademia finale che serve a rendere per i padroni di casa meno amara la sconfitta. Il Bellaria, ormai praticamente salvo, sale a quota 22 punti e tiene ancora aperta la speranza di agguantare i playoff. Nel prossimo turno al PalaTenda (sabato ore 21) affronta il Rebasket (8 punti).

Il tabellino

CVD Casalecchio – Bellaria Basket 60-71

CVD CASALECCHIO: Baccilieri 7, Dawson, Paratore 15, Ferraro 7, Rosa, Corradini 2, Taddei, Cavallari, Fuzzi 6, Bertuzzi 6, Lelli 11. All. Gatti

BELLARIA BASKET: Berardi, Ferrari 10, Mazzotti 7, Cruz 9, Cori, Curi, Rossi 3, Giovanardi 12, Foiera 24, Santoro, Montanari 6. All. Maghelli.

ARBITRI: Casi di Reggio Emilia e Maffazzoli di Bagnolo in Piano.

PARZIALI: 22-18, 40-35, 52-55

NOTE: Tecnici: Fuzzi, panchina CVD. Antisportivo: Rosa.