Nuovo impianto di illuminazione a led per San Giovanni in Marignano

San Giovanni in Marignano

| 12:58 - 15 Febbraio 2020

Nuova illuminazione a led per San Giovanni in Marignano.

Nel consiglio comunale del 13 febbraio 2020 è stata approvat all’unanimità l’adesione del Comune di San Giovanni in Marignano alla convenzione Consip per il miglioramento dell’efficienza degli impianti di illuminazione pubblica.



San Giovanni, entro la fine dell’anno, rinnoverà il proprio impianto di illuminazione pubblica passando al led, e sostituendo i 2.737 punti luce presenti sul territorio comunale, in quanto eccessivamente energivori e ormai datati.



A fronte di un investimento di oltre un milione di euro (interamente recuperato dal risparmio energetico che si effettuerà nei prossimi 9 anni di esercizio dell'impianto) non solo il territorio comunale sarà più luminoso, ma anche più virtuoso, con un risparmio non solo economico, ma anche ambientale pari a 515.566 kWh consumati (-32,4% rispetto agli attuali consumi), e con una riduzione di 221,56 tonnellate di CO2.



I nuovi led avranno una temperatura di colore pari a 3000° K, con tonalità calda, che ridurrà l’inquinamento luminoso e cercherà di ridurre i disagi per gli animali notturni, che soffrono temperature di calore superiori ai 3000° K.



Ciò è realizzato anche per permettere all’Osservatorio Astronomico di Saludecio di ottenere benefici, come previsto dalla normativa.



Tutti i corpi illuminanti saranno “cut off”, illuminando solo verso il basso, senza dispersione di luce verso l’alto.



La convenzione Consip prevede anche l’attivazione di un call center per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti operativo 7 giorni su 7 h24, con servizio di reperibilità e pronto intervento, la fornitura dell’energia elettrica, la gestione e conduzione degli impianti, la manutenzione degli stessi, l’adeguamento normativo e l’innovazione tecnologica. Verranno inoltre rinnovati gli impianti di telecontrollo esistenti, con l’attenuazione dell’illuminazione nelle ore centrali della notte.



Il commento dell'amministrazione comunale



“Si conferma così l'impegno dell'amministrazione Morelli verso il risparmio energetico, già premiato nel 2011 con la particolare menzione di Legambiente ed il premio Clima in Comune, conseguito a seguito dell'introduzione del telecontrollo, impegno che si sta realizzando con azioni concrete e mirate, come questa e a titolo esemplificativo, la sostituzione dei proiettori a tecnologia led all’interno del Palazzetto comunale e sui campi da calcio dello Stadio comunale e l’efficientamento energetico degli alloggi Erp più datati (cappotto e sostituzione infissi). Tutto questo è un ulteriore passo avanti nella sostenibilità ambientale ed è destinato ad essere parte strategica della crescita e sostenibilità economica, ma anche della qualità della vita di San Giovanni in Marignano, e, nel contempo, concorre a risparmiare importanti risorse per il bilancio comunale. Ci stiamo impegnando concretamente a lasciare ai nostri figli una San Giovanni con un’impronta ambientale migliore”.