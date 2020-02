Rimini, è titolare di un’azienda, ma percepisce il reddito di cittadinanza: scovato dalla Guardia di Finanza

Cronaca

Rimini

| 10:56 - 15 Febbraio 2020

Finanzieri scovano evasore percettore di reddito di cittadinanza.

Continua l’azione di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, diretta a riscontrare eventuali fenomeni di indebita fruizione del “Reddito di Cittadinanza”.

I Finanzieri hanno infatti individuato un cittadino riminese, titolare di un’impresa artigiana, risultato indebitamente titolare del contributo economico di 780 euro mensili, a partire dall’ aprile del 2019.

Il nominativo, infatti, è saltato subito agli occhi dei Finanzieri in quanto precedentemente era stato sottoposto a verifica fiscale ed era risultato “evasore totale”, avendo omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali dei redditi, IVA ed Irap, pur aver intrattenuto rapporti economici con diverse aziende operanti sul territorio nazionale, con la conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle imposte evase.