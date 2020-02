DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Modena LIVE 26esima giornata

Sport

Rimini

| 08:27 - 15 Febbraio 2020

Diretta testuale 26esima giornata Rimini Modena.

STATISTICHE. E’ un Modena in discrete condizioni di forma quello che si presenta al Romeo Neri per la 7^ di ritorno. Forti di un finale di andata caratterizzato da 3 vittorie di fila, i canarini hanno totalizzato 8 punti nelle prime 6 gare dopo il giro di boa consolidandosi all’8° posto, in piena zona playoff. Punto di forza della squadra di mister Mignani è la difesa, la quinta meno battuta del girone con 23 gol al passivo mentre l’attacco, con 28 reti realizzate, è 11° nel girone. Curiosità, il Modena non pareggia lontano dal “Braglia” dallo scorso 13 ottobre (1-1 al Menti con l’Arzignano). Il Rimini dal canto suo cerca come sempre punti salvezza, con il mirino attualmente puntato sul penultimo posto.

Precedenti. Il Modena torna al Romeo Neri dopo quasi 12 anni, vale a dire dall’ultimo incrocio nella storia tra biancorossi e canarini. Era il 7 settembre 2008 quando alla seconda giornata dell’ultimo campionato di serie B disputato dal Rimini, la squadra affidata a Elvio Selighini per il dopo-Acori, si impose con un pirotecnico 4-3 al termine di una gara spumeggiante e dalle mille emozioni. Il bilancio complessivo conta 7 vittorie biancorosse e 6 pareggi, dei quali il più “famoso” è l’1-1 del 4 settembre 2005, data dello storico “debutto-tris” in B del Rimini a 23 anni di distanza dall’ultima volta.