Moto3: presentata la squadra Corse del Team Sic58

Sport

Misano Adriatico

| 17:46 - 14 Febbraio 2020

Foto Marzio Bondi.

Anche per il 2020 saranno Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki i due piloti del team Sic58, che parteciperà al campionato di Moto 3. Sarà invece Mattia Casadei l'afiere della squadra che porta il nome del grande Marco Simoncelli nella categoria moto elettriche: l'obiettivo è conquistare il titolo. La presentazione ufficiale del Sic58 Squadra Corse si è tenuta oggi (venerdì 14 febbraio) al Misano World Circuit. Paolo Simoncelli ha elogiato Antonelli e Suzuki, dopo il secondo posto di team dello scorso anno: "Hanno avuto tante offerte, ma sono voluti rimanere. Tra un anno li perderemo, ma c'è il tempo per pensarci. Si detestavano all'inizio, poi sono diventati grandi amici, fortemente collaborativi". Lo scorso anno i due piloti hanno portato il Sic58 sul primo e secondo gradino del podio a Jerez e Misano Adriatico, nel circuito di casa. Antonelli si è detto fiducioso, in vista della prossima stagione: "Si è creata una grande squadra, mi trovo bene e sono convinto di poter fare bene, non voglio accontentarmi". Suzujki ha aggiunto: "La collaborazione con Nico funziona, ora l'obiettivo è chiudere il cerchio insieme a Paolo, sono cresciuto grazie a lui e vorrei ripagarlo".