La Ride Riccione entra nel club delle più importanti manifestazioni ciclistiche

Sport

Riccione

| 16:32 - 14 Febbraio 2020

Partecipanti all'edizione 2019 di Ride Riccione.

La Ride Riccione alle porte della sua seconda edizione entra a far parte del club delle maggiori e più importanti manifestazioni ciclistiche e cicloturistiche. Ride Riccione infatti è stata accreditata dopo una lunga selezione e monitoraggio a far parte di Formula Bici che è l’associazione che raggruppa i 20 tra i più importanti e strutturati eventi nazionali, tra cui Maratona de les Dolomites, l'eroica Nove Colli, Granfondo Stelvio Santini, Dolomiti Superbike. Formula Bici quindi mette in rete le più importanti e prestigiose manifestazioni della penisola, per una previsione di oltre 70.000 partecipanti agli eventi aderenti.

Grazie alla Ride Riccione e al nuovo progetto di “Granfondo”, una settimana dedicata all'attività cicloturistica, anche Riccione ha fatto il suo ingresso nel settore a livello nazionale perché grazie a Formula Bici che il mondo della bicicletta, dalla mountain bike, al ciclismo su strada, dagli eventi vintage alle randonnèe, dal cicloturismo, al commuting urbano, parli con una voce unica e forte, in modo da ottenere sempre maggior risonanza in tutti gli ambienti di riferimento, con lo scopo principale di portare sempre più vantaggi a tutti gli appassionati di bicicletta ed agli operatori dell'indotto.

"Sono felice come presidente di FB di dare il benvenuto a Ride Riccione all’interno della organizzazione che mette insieme le principali granfondo il mondo delle randonne’ alcune storiche e gare di MTB. Ride Riccione avrà a disposizione servizi innovativi per i partecipanti e garantirà livelli di sicurezza sempre più elevati”, ha dichiarato il presidente di Formula Bici, Roberto Sgalla, conosciuto nel mondo del ciclismo per il ruolo avuto Come ex direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, che come presidente della commissione direttori di corsa sicurezza della FCI.

Ha espresso orgoglio e soddisfazione anche il presidente dell'organizzazione di Ride Riccione Week, Valeriano Pesaresi, “per il traguardo che aggiunge ulteriore motivazione per l'edizione 2020 di RRW”.



“E’ bello vedere che manifestazioni come la RRW, già solo con due edizioni, spicca il volo e entra in un circuito nazionale di livello - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi -. E’ un attestato di stima e di qualità sia per la manifestazione sia per Riccione. Chi pensa che investire in eventi come questo, siano soldi sprecati, dimostra una certa miopia di vedute e scarsa conoscenza del settore turistico e delle tendenze del mercato internazionale. Perché è evidente come la cultura di una città passi anche attraverso la promozione di manifestazioni sportive che nascono e si sviluppano in loco. Noi con RRW siamo diventati produttori di competizioni sportive allo stesso livello di importanti località che hanno legato il proprio nome a gare e manifestazioni”.