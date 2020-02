I Parchi sfilano al Carnevale di Fano domenica 16 febbraio

Eventi

Fano

| 16:21 - 14 Febbraio 2020

Festa al Carnevale di Fano.

Acquario di Cattolica, Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura escono dai confini della Romagna per sfilare al Carnevale di Fano 2020 e regalare una pioggia di omaggi e di leccornie al pubblico di grandi e piccini.

Una mascherata con figuranti che rappresentano squali e pesci dell’Acquario delfini e rapaci di Oltremare, cupole e campanili di Italia in Miniatura e persino i bagnini e le bagnine di Aquafan precedono il simpatico carro di seconda categoria con i richiami dei quattro parchi, realizzato dall’Associazione Carristi Fanesi,

Proprio dal carro dei Parchi anche domenica 16 e domenica 23 febbraio pioveranno coupon, sconti e omaggi per l’ingresso ai parchi. Sono infatti a disposizione 20.000 coupon per l’ingresso gratuito bimbi in uno dei quattro parchi a scelta (validi per i bambini fino a 140 cm d’ altezza, se accompagnato da due adulti paganti tariffa intera, per la stagione 2020).

Anche chi sottoscrive la tessera Ente Carnevalesca 2020 godrà di una stagione divertente e soprattutto, gratuita: il titolare della tessera infatti entrerà gratis ai parchi se accompagnato da un altro adulto pagante biglietto intero. Dulcis in fundo, 15 biglietti omaggio in palio ogni domenica per il vincitore del contest ’Miglior palco tribune mascherato’!

Ottenere un omaggio per i parchi è un privilegio da non perdere nel 2020, per le novità in cantiere. Come annuncia Patrizia Leardini, direttore del Polo Adriatico dei parchi Costa Edutainment “La collaborazione con Ente Carnevalesca di Fano quest’anno è particolarmente gradita per via delle sorprese sulle quali stiamo lavorando per la prossima stagione. Con Italia in Miniatura che compie 50 anni e un nuovo scivolo ad Aquafan, le experience di Oltremare e dell’Acquario di Cattolica, non vediamo l’ora che arrivi il primo weekend di aprile per condividere con tutti le colossali novità che stiamo preparando” Presto, sui siti dei parchi, www.italiainminiatura.com, www.olltremare.org www.acquariodicattolica.it e www.aquafan.it, i calendari e le informazioni aggiornate su orari, biglietterie e novità 2020.