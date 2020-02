Minimarket di Rimini vende merce scaduta da più di un anno: maxi sanzione di 10.000 euro

Cronaca

Rimini

| 15:13 - 14 Febbraio 2020

Minimarket vende merce scaduta: sequestro della Polizia.



Un minimarket di viale Vespucci a Rimini, gestito da un cittadino bengalese, vendeva merce scaduta. E' quanto scoperto ieri sera (giovedì 13 febbraio) dal personale della Polizia amministrativa in un controllo. I poliziotti avevano subito notato in esposizione dei sacchetti di patatine rovinati. Era merce scaduta, così come snack, cioccolate, birra e altre bevande conservate nei frigoriferi: alcuni prodotti erano scaduti addirittura dal gennaio del 2019. Cinquantanove pezzi, tra alimenti e bevande, sono stati posti sotto sequestro amministrativo, mentre il commerciante è stato sanzionato con un verbale da 10.000 euro.