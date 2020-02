Start Romagna protagonista nelle scuole di Longiano per parlare della mobilità sostenibile

Attualità

Longiano

| 14:35 - 14 Febbraio 2020

Anche Start Romagna protagonista di "Longiano in love".

Start Romagna parla alle giovani generazioni per sensibilizzarle alla mobilità sostenibile e ad un corretto utilizzo dei mezzi pubblici. Lo fa dal palco di “Longiano in Love”, evento alla sua prima edizione, in programma da oggi e fino a domenica nel borgo medievale con un ricco calendario di incontri e mostre volti alla valorizzazione dei buoni sentimenti.

L’appuntamento si è aperto in mattinata con l’happening per le scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto Comprensivo di Longiano, in programma in Piazza Malatesta e nella Corte del Castello. Start Romagna, partner dell’evento, è intervenuta introducendo ad alunni ed insegnanti un tema che l’azienda intende sviluppare nel prossimo anno scolastico con un progetto da attuare in sinergia con la scuola. Start ha voluto declinare il tema centrale della manifestazione, l’amore, nell’amore per l’ambiente. Con l’aiuto di una “eco mascotte” in grado di catturare l’attenzione dei bambini, Gabriele Gozzoli e Monica Vandi, in rappresentanza di Start Romagna, hanno sottolineato i vantaggi di una mobilità sostenibile, descrivendo l’autobus come un prezioso alleato in termini di riduzione del traffico su strada, minori emissioni inquinanti e più spazio per una mobilità lenta. Un autobus per amico, recita infatti la campagna lanciata da Start a Longiano.

L’incontro con le scuole si ripeterà anche domani mattina, con protagoniste le classi delle medie.

Nelle tre giornate, per tutti coloro che raggiungeranno la manifestazione coi mezzi pubblici e mostreranno il titolo di viaggio Start Romagna, è previsto un dolce regalo: una degustazione della speciale cioccolata calda realizzata secondo la ricetta che lo chef stellato Emiliano Pollini, eletto a fine 2019 miglior chef italiano all'estero dalla guida “Gambero Rosso”, dona a Longiano in Love.