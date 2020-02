VIDEO Scoppia un incendio, evacuato l'hotel Touring in viale Regina Margherita

Cronaca

Rimini

| 14:28 - 14 Febbraio 2020

Una folta colonna di fumo nero si è propagata nei pressi dell'Hotel Touring di viale Regina Margherita a Rimini: ad andare in fiamme è stata una cabina dell'Enel che si trova a ridosso dell'albergo, che è stato fatto evacuare per ragioni precauzionali. Solo momenti di concitazione per il personale (22 dipendenti) e per una cinquantina di clienti, costretti quindi a uscire. Cinque persone, lievemente intossicate dal fumo, sono state portate in ospedale per gli accertamenti di rito. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e hanno avviato le procedure di messa in sicurezza della zona. Sul posto anche personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia. Quello di Viale Regina Margherita è il terzo incendio che in una decina di ore ha richiesto l'intervento dei pompieri.