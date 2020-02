Premiati i riminesi che hanno donato 48 alberi alla città

Attualità

Rimini

| 13:45 - 14 Febbraio 2020

I riminesi con l'attestato consegnato dall'assessore Montini.

Sono stati consegnati questa mattina (venerdì 14 febbraio), dall'assessore Anna Montini, gli attestati ai donatori che, nel 2019, hanno aderito all'iniziativa denominata "Regala un albero alla tua città"; il progetto, promosso dal Comune di Rimini, finalizzato al coinvolgimento dei cittadini nella crescita del patrimonio verde della città. L'iniziativa ha visto il gesto gratuito di 8 cittadini che hanno donato 48 alberi per un valore totale di 12 mila euro. La consegna degli attestati è avvenuta nel Parco XXV Aprile, dove sono stati piantati la maggior parte degli alberi. Alcuni dei donatori erano assenti per motivi di lavoro.

"Con la consegna di questo attestato - sottolinea l'assessore all'ambiente Anna Montini - abbiamo celebrato questa donazione ricevuta dal comune di Rimini nell'ambito dell'iniziativa regala un albero alla tua città. 48 alberi per un valore di 12 mila euro, per i quali ringraziamo questi primi donatori e auspichiamo che altri ne arrivino perché l'iniziativa proseguirà anche per tutto il 2020. Fra le possibilità quella della donazione di alberi nei parchi, oppure donazioni di alberi in alcuni viali che sono stati identificati come quelli che hanno il maggior numero di fallanze."



Il progetto, che si rinnova anche per tutto il 2020, è realizzato con la collaborazione di Anthea e ha previsto la piantumazione di alberi nei parchi e nei luoghi designati dall'ufficio Qualità Urbana e Verde Pubblico del Comune di Rimini.