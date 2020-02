Attualità

Rimini

| 13:17 - 14 Febbraio 2020

Sciopero degli autobus a Rimini il 15 gennaio.

Sabato di passione per chi si sposta in autobus. Il 15 febbraio infatti il personale di Start Romagna sarà in sciopero per 24 ore: saranno però assicurati i servizi di trasporto scolastico attuati con scuolabus e quelli dedicati alle fasce protette. Il personale sarà protagonista anche di un presidio, dalle 9 alle 12, davanti al punto Bus di Start Romagna in piazzale Clementini a Rimini.