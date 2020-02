Al cinema Fulgor doppio omaggio al regista Stanley Kubrick

Eventi

Rimini

| 13:12 - 14 Febbraio 2020

Sue Lyon, protagonista di Lolita.

Al cinema Fulgor di Rimini saranno proiettate due pellicole per omaggiare il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Stanley Kubrick. Domenica mattina 16 febbraio, per "Colazione e Film", Lolita di Stanley Kubrick (1962). Un film drammatico franco-statunitensetratto dal romanzo di Nabokov, una vicenda di passione e perdizione. Nel 1947, il professor Humbert arriva in una piccola città del New England dove lo attende un posto di insegnante di letteratura francese. Cercando alloggio, gli capita una stanza in casa della vedova Charlotte. Il posto non sarebbe molto di suo gusto, ma decide di fermarsi dopo aver visto in giardino la figlia dodicenne di Charlotte, Lolita, dalla quale subito rimane affascinato. Charlotte corteggia Humbert che alla fine, pur di stare accanto a Lolita, accetta di sposare la donna. Dopo qualche tempo, Charlotte muore in un incidente



Lunedì 17 febbraio alle ore 21:00 verrà proiettato S is For Stanley – Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick, di Alex Infascelli vincitore del David di Donatello come miglior documentario.



S is For Stanley – Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick, è il racconto intimo e vibrante della vita di Emilio D'Alessandro, che lavora come autista per un cliente tanto famoso quanto importante per il cinema contemporaneo, il regista Stanley Kubrick.

Dal documentario si riuscirà a capire che l'influenza che Emilio ha sul lavoro dell'artista si riflette in quattro delle sue pellicole, ma anche nelle scelte di vita quotidiana...nonostante i due provengano da mondi diversi ed abbiano caratteri diametralmente opposti.



Programma domenica 16 novembre, Cinema Fulgor

Ore 10:00 Sala Federico: Colazione a buffet

Ore 10:30 Sala Federico: Proiezione del film Lolita di Stanley Kubricks (1962)



Programma lunedì 17 novembre, Cinema Fulgor

Ore 21:00 Sala Federico: Proiezione del film S is for Stanley- Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.