Coriano, aperte le iscrizioni al servizio pre e post scuola, ecco tutti i costi

Attualità

Coriano

| 12:17 - 14 Febbraio 2020

Bambini a scuola.

Fino al 31 agosto 2020, si raccolgono le domande per l'iscrizione al servizio di anticipo e posticipo scolastico per l'anno scolastico 2020-2021.

Il servizio, sarà diretto, a tutti gli alunni iscritti nelle scuole con sede nel territorio del Comune di Coriano e partirà, per il giorno giovedì 1 ottobre 2020.





Il costo previsto per questo servizio, che copre tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono le seguenti:

bimbi frequentanti le scuole dell'infanzia € 100,00.

bimbi frequentanti le scuole primarie € 130,00.

bimbi frequentanti le scuole secondarie di primo grado € 130,00.





Il servizio verrà attivato in ogni singola scuola solo nel caso ci siano almeno 2 iscrizioni.





Tutte le informazioni e la modulistica necessaria si possono reperire sul sito del comune di Coriano .