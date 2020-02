Rimini, matrimonio civile, incontri per le coppie che desiderano sposarsi in comune

Attualità

Rimini

| 12:11 - 14 Febbraio 2020

Si chiama “Le cose che abbiamo in comune” il nuovo progetto promosso dall’Assessorato alla Protezione Sociale dedicato alle coppie che desiderano sposarsi in Comune: in cinque incontri saranno approfonditi gli aspetti legali ed emotivi impliciti nel progetto di vita che nasce dall’unione matrimoniale.



Il progetto, realizzato dalla cooperativa Il Millepiedi, dal Centro per le Famiglie e dal Forum Territoriale delle Associazioni Familiari di Rimini, è un percorso per consentire alle coppie che scelgono il rito civile di comprendere meglio le implicazioni del legame matrimoniale e di avere strumenti per prendersi cura della coppia nel tempo, affrontando le difficoltà e gli ostacoli della vita quotidiana. Il Codice Civile ed il Diritto di Famiglia ascrivono al matrimonio precisi compiti, diritti e doveri: sono aspetti intuibili, ma spesso non completamente chiari, per questo la disponibilità di un legale permette la corretta comprensione dei termini dell’accordo e del reciproco impegno. Il percorso, co-condotto da un counselor, intende lavorare sugli strumenti per affrontare e comprendere i vari aspetti della condivisione di un progetto comune.



Il calendario degli incontri:



4 marzo: Si, lo voglio: l’Amore lontano dia luoghi comuni



11 marzo: Parla con me… alla ricerca di una grammatica della relazione



18 marzo: Due cuori,una capanna e… un conto corrente. “Abitare la casa, vivere le scelte e custodire i sogni”



25 marzo: Complici, amici, amanti. Mantenere viva e custodire l’intimità.



1 aprile Mamma e papa’, essere genitori: ruoli, alleanze e nuovi equilibri familiari.



La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 26 febbraio.



Per info: Centro per le Famiglie del Comune di Rimini: 0541 793860.