I colori della musica a Riccione, in concerto la cantante Cristina di Pietro

Eventi

Riccione

| 12:00 - 14 Febbraio 2020

Cristina di Pietro.

Domenica 16 febbraio alle 17,00 è già da settimane completamente sold out il secondo appuntamento della rassegna Colori della Musica, note d’inverno della Comunità Albamater e di Rimini Classica, presso la Nuova Sala Africa di Riccione. Il concerto avrà come protagonista assoluta la riminese Cristina Di Pietro, di ritorno da un tour italiano di enorme successo con Mario Lavezzi. Ad accompagnarla Aldo Maria Zangheri alla viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello e contrabbasso e Mattia Guerra alla tastiera che insieme a Cristina daranno vita alle indimenticabili canzoni di Mina, di Mia Martini e Loredana Berté.



Grande attesa anche per il terzo appuntamento di domenica 8 marzo per una festa delle donne davvero particolare: Fabio Severini, oboista riccionese dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, proporrà Ciak…si suona! accompagnato dalla pianista Elisabetta Scappucci, per un viaggio musicale che proporrà tra gli altri i temi di Mission, Nuovo Cinema Paradiso, la Leggenda del Pianista sull'Oceano, la Vita è bella e il dottor Zivago.



La chiusura sarà col botto: il 29 marzo Ala Ganciu e il Quartetto EoS proporranno Walt Disney, fiabe in concerto interamente dedicato alle musiche dei film di Walt Disney, che tanto hanno fatto e continuano a far sognare grandi e piccini.



Domenica verrà lanciato anche "Lo zoo delle favole" il nuovo progetto dedicato a bambini e famiglie che partirà domenica 1 marzo con lo spettacolo "Di Pinocchio l'avventura" del Teatro Dodici Lune e proseguirà domenica 15 marzo con le ombre cinesi della compagnia "Le strologhe" nella storia di "Aiko e l'orso della luna bianca".