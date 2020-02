San Valentino a Bellaria Igea Marina, tra spettacoli, musica e gastronomia. Le foto di Alessia Bocchini

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:35 - 14 Febbraio 2020

Foto di Alessia Bocchini.

Dopo Sant’Apollonia torna l’appuntamento con San Valentino e la Festa degli innamorati. Amore è condividere con chi ami il cibo, musica e divertimento. Eventi a tema a Bellaria Igea Marina con spettacoli, gastronomia, luna park e mercatini per questo fine settimana di metà febbraio.



Programma 2020 della Festa di San Valentino



Sabato 15 e Domenica 16 febbraio

Piazza del Popolo

Luna Park di Sant’Apollonia

Il magico mondo delle giostre e degli autoscontri torna a Bellaria Igea Marina, con attrazione dedicate a ragazzi e bambini.



Sabato 15 febbraio

Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00

Festa di San Valentino



Biblioteca A. Panzini (Viale P. Guidi 108), ore 10.30

Presentazione del libro in memoria di Manuel "Un sorriso per tutti"

I proventi del libro saranno devoluti a favore dell’associazione “Autismo Faenza Onlus”



Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 16.00

Lady and Reverend Dave

La voce di Darma accompagnata dal chitarrone del Reverendo riproduce le atmosfere degli anni ‘50 e ‘60, lasciando spazio a qualche brano inedito.



Domenica 16 febbraio

Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.30

Festa di San Valentino