Cronaca

Rimini

| 09:51 - 14 Febbraio 2020

Il corpo di un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è stato trovato in acqua tra il ponte dei Mille e il Ponte di Tiberio venerdì mattina. A dare l'allarme alcune persone che hanno notato l'uomo in acqua. Secondo i primi riscontri potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Sul posto per i rilievi personale del 118, Polizia Scientifica, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. Seguiranno aggiornamenti