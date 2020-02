Cronaca

Riccione

| 08:49 - 14 Febbraio 2020

Risveglio di fuoco in viale D'Annunzio a Riccione. Le fiamme hanno avvolto un fabbricato di un piano adibito a deposito di go kart e minimoto. Poco prima dell'alba, alle 5.50, tre squadre dei Vigili del Fuoco con un’AutoPompaSerbatoio e due AutoBotti sono intervenute per limitare i danni e salvaguardare il bar vicino al fabbricato andato a fuoco. L'intervento è ancora in corso e sul posto, per risalire alla causa del rogo, anche la Polizia Scientifica.