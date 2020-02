Rami di pino a rischio caduta in via Andrea Costa: la segnalazione

Attualità

| 16:21 - 13 Febbraio 2020

Via Andrea Costa (foto del lettore).

Un cittadino segnala una situazione di pericolo in via Andrea Costa, a causa di grossi rami di pino spezzati e piegati, a rischio caduta: "A Rimini in via Andrea Costa le case a schiera che confinano con un piccolo parco pubblico sono in pericolo, a causa di grossi rami di alcuni pini che sono spezzati e piegati ed incombono sulle abitazioni. È da giugno 2018 che periodicamente sollecitiamo intervento da parte di Anthea, ma nonostante le assicurazioni che ci sono state date i rami sono ancora là. Probabilmente aspettano che sia il peso di una nevicata od un forte vento a farli cadere definitivamente incuranti dei certi danni alle cose o più tragicamente alle persone".