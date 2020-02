L'orrore della shoah: a San Giovanni incontro con Laura Fontana

Attualità

Rimini

| 15:35 - 13 Febbraio 2020

Laura Fontana, responsabile del Progetto di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini.

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di San Giovanni ha programmato alcune proposte, rivolte a varie fasce d'età con lo scopo di valorizzare e promuovere il ricordo, risvegliare una coscienza critica e soprattutto non rimanere indifferenti.



In particolare, domenica prossima 16 febbraio, alle 17.00 presso il salone parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo (via Serpieri) l'Anspi Betania propone: "Fare memoria per non dimenticare. Dialogo con Laura Fontana".



L'iniziativa realizzata ad ingresso libero e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, è un'occasione per informarsi su un tema passato ma quanto mai attuale.



Laura Fontana dirige dagli anni 1990 l’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini e dal 2009 è Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi. Specialista dell’insegnamento della Shoah e autrice di diversi saggi e pubblicazioni in lingua italiana, francese, inglese ed ebraico, Laura Fontana insegna in numerosi seminari rivolti a insegnanti, ricercatori e responsabili di musei e memoriali, sia in Italia che in Israele, Francia e Germania.