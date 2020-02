Boccette A2, un solido e sorprendente Sport San Vittore ferma la capolista Bussecchio 1 Forlì

Sport

Rimini

| 14:14 - 13 Febbraio 2020

In serie A2 si è giocata la 23esima giornata.

Comitato regionale E. Romagna: Via Dei Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna

4° Campionato regionale serie A2 Sud 2019-2020 Trofeo Sport Center 23^ giornata.



Uno solido e sorprendente Sport San Vittore ferma la capolista Bussecchio 1 Forlì: ora solo due i punti che la separano da uno straordinario RG Impianti Settecrociari Cesena che conquista l’intera posta in casa di uno smarrito Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN: Tiene il passo anche Time Out Martorano Cesena che vince in trasferta su un dimesso Branzolino FC ed ora si porta a cinque lunghezze dal vertice la corsa al titolo ed alla promozione si riapre.

Tabellini

Sport San Vittore Cesena – Bussecchio 1 Forlì 4 – 2 (p.t. 2-1)

D. Magalotti e M. Casadei contro F. Cimatti e G. Bonoli 80-76, J. Mazzesi c R. Paterna 96-102, M. Rossi e C. Caminati c E. Corticchia e A. Sansovini 94-74, L. Franceschini c M. Biagini 100-56, A. Ruffilli c M. Stipcevich 107-91, C. Pieri c GP. Gardini 43-102.

Circolo Auser Fanano Caffè Giglio RN – RG Impianti Settecrociari Cesena 2 – 4 (p.t. 1-2) F. Colonna e C. Ugolini c M. Borgini e An. Ricci 73-85, A. Lapi c D. Brighi 80-100, P. Clementi e M. Di Marco c C. Fabbri e L. Golinucci 88-61, M. Borselli c GL. Casavecchia 71-100, A. Andruccioli c G. Morgagni 100-60, F. Leonardi c M. Convertino 90-100.

Branzolino FC – Time Out Martorano Cesena 1 – 5 (p.t. 0-3) G. Angelicchio e D. Tisselli c D. Daltri e G. Barducci 56-80, G. Casadei c S. Sirri 77-101, E. Samorì e E. Petrini c R. moro e A. Alessandri 65-80, A. Orlati c L. Biondi 46-101, M. Valbonesi c F. Calderoni 100-84, F. Bagnolini c M. Tumedei 44-101.

Liberio Montaletto Cervia RA – President Park Forlì 4 – 2 (p.t. 1-2) M. Marchetti e C. Cicognani c A. Samorì e L. Belluzzo 71-85, R. Padoan c GL. Turci 100-81, P. Fattori e N. Tassinati c S. Tagliaferri e M. Magnani 70-81, D. De Lorenzi c M. Locchi 104-82, M. Magnani c G. Forcellini 100-83, S. Raggi c F. Collinelli 107-76.

Pizzeria Auriga Paradise Rimini – Energia Fluida Riccione 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Ricci e R. Costantini c M. Piersanti e F. Bartoli 80-45, P. Zafferani c A. Santoro 107-80, R. Ciavatta e L. De Carolis c S. Lettoli e S. di Ghionno 73-80, GL. Lisi c A. Iuzzolino 100-58, R. Zanotti c A. Nicolini 93-100, A. Buldrini c L. Fabbri 100-51.

Cayman 32 Taverna V. Forlì – I Fiori Faenza 4 – 2 (p.t. 2-1)

E. Giordani e M. Valzania c F. Scalini e P. Marocchi 50-80, F. Petrini c D. Carapia 105-96, L. Bandini e A. Garavini c N. Russo e A. Pezzi 89-42, A. Casadei c C. Pambieri 108-16, S. Dallara c S. Liverani 77-106, W. Foschi c B. Bracchi 100-56.

Bussecchio Forlì 2 – Sport Gatteo FC 6 – 0 (p.t. 3-0)

M. Ferrini e E. Lolli c M. Lombardi e M. Maestri 88-39, M. Merloni c M. Mazzarini 101-90, V. Giacchini e M. Masotti c R. Valbonesi e A. amadori 86-47, C. Fabbri c D. sorci 104-91, S. Celani c V. Vernocchi 102-42, L. Paniccia c GL. Bianchini 100-83.

Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 RA – Taverna Verde Forlì 2 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Castellucci e F. Mengozzi c GC. Mordenti e R. Ricci 57-80, GL. Chiarini c C. tittozzi 104-77, O. Ghirelli e G. Fenati c G. Cicognani e P. Matulli 81-51, R. Assirelli c C. Bernardini 101-71, J. cornacchia c V. Zanfini 46-104, R. Linari c A. Scarpellini 62-105.

Riposo: – Santamargherita Bellaria RN



Classifica Bussecchio 1 Forlì punti 46, RG Impianti Settecrociari Cesena punti 44, Time Out Martorano Cesena punti 41, Cayman 32 Taverna V. Forlì punti 36, Sport San Vittore Cesena punti 35, Liberio Montaletto Cervia punti 34, President Park Forlì e Energia Fluida Riccione punti 33, Circolo Auser Fanano Caffè Giglio PU e Bussecchio 2 Forlì punti 31, Santamargherita Bellaria e Sport Gatteo FC punti 27, I Fiori Faenza punti 25, Pizzeria Auriga Paradise Rimini punti 22, Ca’ Del Vento B.Cavallo 3 punti 16, Branzolino FC e Taverna Verde 2 Forlì punti 11.