Veloce passaggio instabile sul riminese, dopo un martedì da record per le alte temperature minime

| 14:12 - 13 Febbraio 2020

Foto Samuele Pincelli.

Un veloce passaggio instabile è atteso nella notte tra giovedì e venerdì sul riminese, con possibili rovesci a carattere temporalesco. Il weekend sarà però caratterizzato da tempo stabile e da temperature miti per il periodo, specie di giorno, con possibili picchi fino a 16 gradi. Martedì 11 febbraio è stata invece già una giornata storica, per la temperatura minima record invernale. A Rimini il valore di 14.4 gradi, che supera i 13.5 gradi del 7 dicembre 2002. "Dal 1961 al 2019 non aveva mai fatto così caldo nelle ore notturne ne in Dicembre, nè in Gennaio, nè in Febbraio", spiegano da Centro Meteo Emilia Romagna. Le cause di questo fenomeno? "Il contributo del Libeccio, conosciuto in terra romagnola col nome di Garbino, è stato fondamentale per mantenere la temperatura minima sopra i +10° nell’arco di tutte le 24 ore: il basso contenuto di umidità ed il riscaldamento adiabatico della colonna d’aria ha permesso il rapido innalzamento dei termometri ben al di sopra delle medie stagionali, proiettandoci in un contesto tipico di fine Aprile o inizio Maggio".



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/02/2020 ore 13:30





Venerdì 14 Febbraio 2020





Sabato 15 Febbraio 2020





Domenica 16 Febbraio



Molto nuvoloso o coperto nottetempo. Ampi rasserenamenti nel corso della mattinata, con cieli da nuvolosi a sereni.media probabilità (45-55%) di rovesci localmente temporaleschi nottetempo. Residui piovaschi in prima mattinata sulla parte meridionale della provincia e a ridosso dell'Appennino. Assenti nel resto della giornata.minime in aumento, comprese tra +6°C e +9°C, massime in lieve aumento, comprese tra +13°C e +16°C.deboli da Nord-Ovest con locali rinforzi nottetempo.da mosso a poco mosso.molto alta.Sereno o poco nuvoloso.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +4°C e +6°C, in lieve aumento nei massimi, compresi tra +14°C e +16°C.deboli dai quadranti orientali.calmo.molto alta. Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con schiarite anche ampie nel corso della giornata.assenti.stazionarie, minime comprese tra +4°C e +6°C, massime comprese tra +14°C e +16°C.deboli da Sud-Ovest con rinforzi su fascia collinare ed appenninica, specie nel pomeriggio e in serata.calmo.molto alta.La settimana si aprirà all'insegna di un contesto che vedrà maggiore nuvolosità in transito, con sporadiche precipitazioni possibili tra Mercoledì 19 e Giovedì 20 Febbraio. Temperature comunque miti almeno fino a Martedì 18, poi in calo su valori prossimi alla media del periodo.