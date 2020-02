Giovane riminese denuncia pestaggio di natura omofoba in discoteca

Cronaca

Rimini

| 13:29 - 13 Febbraio 2020

Un giovane di origine riminese vittima di aggressione in una discoteca di Cesenatico.

Un giovane di origine riminese è stato vittima di un'aggressione in una discoteca di Cesenatico. I dettagli della vicenda verranno forniti venerdì a Rimini, in una conferenza stampa indetta da Arcigay, in presenza dell'avvocato Christian Guidi. All'appuntamento di domani (venerdì 14 febbraio) delle 11.30, presso la sala del Buonarrivo di Corso d'Augusto, sarà presente anche Giulia Corazzi consigliera delegata alle pari opportunità e alle politiche di genere della provincia di Rimini. Il giovane, dopo l'aggressione, è stato comunque ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. I gestori della discoteca, interpellati dal Corriere di Bologna, hanno ridimensionato i fatti, parlando di un pugno sferrato da un individuo che poi è stato prontamente allontanato dal locale, non pronunciandosi sull'ipotesi di un'aggressione a sfondo omofobo.