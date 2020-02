Investe pedone a Bellaria, denunciato. Nei guai anche due automobilisti alla guida con patente revocata

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:44 - 13 Febbraio 2020

Auto della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina (foto di repertorio).

Automobilisti nei guai: sono tre i casi a Bellaria Igea Marina nell'ultimo mese, che hanno avuto conseguenze penali. Il primo è quello di un 56enne di Rimini, che a inizio gennaio ha investito un 80enne di Bellaria in via Ravenna: l'uomo è finito in ospedale con prognosi superiore ai 40 giorni, l'automobilista è indagato per lesioni stradali. Il secondo caso è quello di un 60enne di Forlì, alla guida di un'auto nonostante la patente revocata, fatto che gli era già costato una denuncia. Infine sono in corso accertamenti su un terzo soggetto che, fermato per un controllo stradale, aveva detto di essere senza patente in quanto l'aveva smarrita. Al momento del controllo non ha però esibito una denuncia. Sono in corso gli accertamenti: l'uomo in realtà non aveva la patente perchè gli era stata revocata dalla Prefettura.