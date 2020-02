Gli cade un bancale sul piede, sospetta frattura della caviglia per un operaio di Sant'Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 10:31 - 13 Febbraio 2020

Aveva appena terminato il turno di notte, tra mezzanotte e 40 e l'una di giovedì, quando per cause ancora in corso di accertamento un bancale gli è crollato sul piede, provocandogli la sospetta frattura della caviglia destra. L'incidente sul lavoro si è consumato in un'azienda di Sant'Agata Feltria, nel Montefeltro riminese.



Non è ancora chiaro se l'operaio 54enne si sia appoggiato e abbia provocato la caduta del supporto di legno oppure se questo sia crollato per un errato posizionamento. Fatto sta che l'uomo è stato trasportato all'ospedale Infermi di Rimini per accertamenti. I carabinieri di Novafeltria, intervenuti per verificare l'avvenuto, non hanno rilevato irregolarità, ma sarà iò dipartimento di prevenzione dell'Asl competente a stabilire eventuali responsabilità dell'operaio e dell'azienda.